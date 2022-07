Il Papa lascia il Canada. Gli indigeni lo ringraziano: “Thank you! We love you!”

Iqaluit – “We love you!”, “Thank you!”. E’ il grido degli Inuit che salutano così Papa Francesco. Il Pontefice, nell’ultima tappa di Viaggio Apostolico in Canada, dopo la visita lampo di appena tre ore nell’estremo nord, dove ha incontrato i sopravvissuti alle violenze commesse dai cattolici sui nativi canadesi nelle scuole residenziali (leggi qui), e, successivamente, i giovani e gli anziani (leggi qui), lascia Iqaluit alla volta di Roma (con oltre un’ora di ritardo) tra gli applausi e le urla di gioia e di ringraziamento dei nativi canadesi.

Ad accompagnarlo, nella cerimonia di saluto all’aeroporto, l’immancabile suono dei tamburi. Poi il saluto tra le delegazioni, vaticana e canadese, e la stretta di mano con la governatrice del Canada. Quindi, con l’elevatore, sale a bordo dell’aereo seduto in sedia a rotelle.

In sei giorni, il Papa ha più volte fatto “mea culpa” e ha chiesto perdono il comportamento “contrario al Vangelo” di molti cattolici. Ora c’è attesa per la conferenza stampa con i giornalisti che lo hanno accompagnato sul Volo Papale. Dopo il Canada, l’attenzione della Santa Sede torna a rivolgersi verso oriente e l’est Europa, dove continua a infuriare il conflitto tra Russia e Ucraina. Più volte il Papa ha detto che desidera andare a Kiev e a Mosca. Il “ministro degli Esteri” vaticano pochi giorni fa aveva detto che per le date si sarebbe ragionato dopo il viaggio in Canada. Nelle prossime settimane, dunque, potrebbe essere dato l’annuncio.

