Europei di Ginnastica Artistica, il team maschile è storico argento

Monaco – Clamoroso a Monaco di Baviera. Ai Campionati Europei multi sport in corso in Germania la Nazionale italiana maschile di ginnastica artistica conquista una storica medaglia d’argento nella gara a squadre.

Yumin Abbadini, Nicola Bartolini, Lorenzo Minh Casali, Andrea Cingolani e Matteo Levantesi firmano un’impresa che alla vigilia sembrava impossibile: 247.494 il punteggio dell’Italia, che si piazza alle spalle della Gran Bretagna (oro, 254.295) e davanti la Turchia (bronzo, 246.162).

Si tratta della prima medaglia della storia della nostra Nazionale in un Europeo maschile di ginnastica artistica. Dopo i risultati meravigliosi delle Fate, anche i ragazzi possono alzare le braccia al cielo. L’Italia c’è. (coni.it)

(Foto Simone Ferraro)

