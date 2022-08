Europei di Nuoto, Acerenza è storico oro a Ostia: sua la 10 km di fondo

Ostia – L’oro dell’umiltà e dell’impegno e il primo posto di una giornata indimenticabile per Domenico Acerenza. Nella giornata della 10 km di fondo a Ostia e lottando contro un mare quasi in burrasca, con onde inaspettate in movimento e numero, l’azzurro vince l’oro europeo. Il primo della carriera nel fondo, con prima volta per Mimmo a cantare l’inno sul podio emozionatissimo.

Occhi sognanti durante le note e occhi increduli e felici a margine della vittoria. Una grande festa per lui sulla spiaggia di Ostia. La sua famiglia prima di tutto e suo papà che lo accoglie a riva con un abbraccio grande e affettuoso, insieme agli amici. Le Fiamme Oro che festeggiano il loro campione del giorno. Storica la medaglia per lui e per la Nazionale d’Italia: “Veramente contento di aver finito la gara e aver regalato la medaglia ad amici e famiglia”. Cosa ha regalato a lui stesso? Lui stesso risponde a Il Faro online in zona mista: “Una grande soddisfazione. vincere l’oro europeo lo è e lo è vincerlo in casa”. “Siamo atleti diversi, io mi ritengo così. Mi adatto a tutte le situazioni del mare. Purtroppo e per fortuna il nuoto in acque libere è questo. La chiave di questo sport. Dedico all’Italia e a tutti quelli che ci hanno seguiti”.

Il tempo della gloria per lui è di 1h50’33”6.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.