Europei di Tiro a Volo, Stanco è oro nel trap: è primo pass olimpico per Parigi

Arriva dal tiro a volo la prima carta olimpica dell’Italia Team per Parigi 2024. A conquistarla è stata Silvana Stanco che, agli Europei di Larnaca, a Cipro, ha ottenuto il posto nazione per i prossimi Giochi Olimpici, arricchendolo con il titolo continentale nel trap (con 32/35 piattelli in finale) davanti alla britannica Charlotte Lucy Hall (31) che vince l’argento e l’altra carta in palio oggi. Bronzo per l’altra italiana in finale, Jessica Rossi (20/25).

Stanco, protagonista assoluta della rassegna cipriota sin dalle qualificazioni, aveva conquistato la prima carta olimpica azzurra del tiro a volo anche in occasione dei Giochi di Tokyo 2020, chiudendo al 3° posto la gara di trap dei Campionati Mondiali svoltisi a Changwon, in Corea del Sud. La tiratrice, vera certezza tricolore, aveva ottenuto un posto nazione anche per i Giochi di Rio 2016.

“Ovviamente sono molto contenta di come è andata la gara. Ho sparato bene nelle qualificazioni, ma quello che mi da più piacere è aver sparato bene nella semifinale e nella finale. Mi sono piaciuta – ha spiegato Stanco al termine della gara – Abbiamo lavorato tanto per prepararci a questo appuntamento, ma questo non sempre è garanzia di risultato. Stavolta è andato tutto bene, sia per me sia per le mie compagne di squadra. Oltre al Titolo di Campionessa Europea, torno a casa con una Carta Olimpica molto importante, la prima del quadriennio per la mia Federazione e la terza della mia carriera di tiratrice. Sono davvero molto felice e soddisfatta e voglio condividere questi sentimenti con la mia famiglia, con la Federazione e con la Guardia di Finanza, che insieme ai miei sponsor mi supportano in ogni passo”.

“Una gara assolutamente fantastica delle mie donne, sono state bravissime – ha commento un contentissimo Albano Pera, Direttore Tecnico Nazionale del trap – Hanno dominato tutta la gara. Tutte e tre in semifinale, due in finale, due medaglie e una carta olimpica. Cosa chiedere di più? Sono super soddisfattissimo perché hanno risposto alla grande. Sono state davvero fantastiche”. (coni.it)(foto@Fitav)

