Qualificazioni Mondiali di Pallacanestro, l’Italia di Pozzecco vince con la Georgia

Due su due. Dopo l’Ucraina, l’Italia batte anche la Georgia (91-84) e compie un altro passo importante verso la qualificazione al Mondiale 2023. Un successo che non solo mantiene gli Azzurri al comando del girone L aumentando la distanza da una diretta concorrente in vista delle finestre di novembre e febbraio ma che permette agli uomini del commissario tecnico Gianmarco Pozzecco di arrivare col morale altissimo all’EuroBasket ormai alle porte.

La nota amara è rappresentata dall’infortunio al ginocchio sinistro riportato da Danilo Gallinari in apertura di ultimo quarto. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico Azzurro. Il miglior marcatore è stato Simone Fontecchio con 21 punti, in doppia cifra anche Gallinari (17), Spissu (15) e Melli (12).

L’analisi di coach Pozzecco. “Italia-Georgia e questa splendida vittoria non contano nulla rispetto a quello che è accaduto al Gallo. In queste settimane abbiamo visto quanto fosse contento di giocare con questo gruppo, per me è un orgoglio allenare uno dei giocatori più forti della storia del basket italiano e anche stasera vederlo in campo è stato un piacere degli occhi per tutti. So che ripeto ossessivamente che sono orgoglioso dei miei ragazzi ma la verità è che ogni volta che leggo questo concetto, che è l’unico che riconosco come allenatore, sono l’uomo più felice del mondo perché sono veramente grato a loro. Questi ragazzi sono splendidi”. Poi prosegue: “Quanto al Gallo, so cosa vuol dire infortunarsi al ginocchio, l’ho provato, mi auguro che non abbia nulla ma la diagnosi non c’è ancora, dobbiamo aspettare qualche ora, ovviamente preghiamo tutti che non abbia nulla. Infine, voglio ringraziare Brescia e tutti i tifosi per il grande affetto che ci hanno dimostrato”.

Le parole di capitan Datome. “Non è semplice parlare della partita perché siamo ancora scossi dall’infortunio di Danilo, speriamo che tutto si risolva per il meglio. In ogni caso, per noi è stato un test molto probante e impegnativo, l’abbiamo portato a casa con una bella prova di carattere, reagendo sempre nei momenti difficile. In difesa c’è stato qualche calo di concentrazione ma in generale credo sia stata una sfida che ci ha preparato al meglio in vista di EuroBasket”.

La gara

Come a Riga contro l’Ucraina, l’avvio è contratto ma il timeout di coach Pozzecco sullo 0-7 dopo neanche due minuti mette in pista gli Azzurri. Le triple in sequenza di Fontecchio e Spissu ci riportano a contatto, la magia di Mannion il massimo vantaggio (25-18) del primo quarto, chiuso poi da una maestosa stoppata del Gallo.

La Georgia fa la voce grossa in apertura di secondo parziale, con l’11-0 chiuso dalla schiacciata di Bekauri: l’Italia accusa il colpo ma non fa un passo indietro e trova in difesa l’energia per innescare Spissu, sua la tripla (31-30) che fa esplodere un PalaLeonessa gremito e caldissimo.

Si corre tanto e si fischia poco, è un maestoso Fontecchio (17 punti nel primo quarto) a riportarci sul +6 (39-33) e poi arriva anche il +8 dall’arco con la tripla di Nico Mannion. All’intervallo lungo si va sul 43-38.

E’ Bitadze il protagonista del terzo quarto, 8 punti del 12-0 con cui la Georgia inaugura il parziale portano la sua firma e così gli Azzurri si ritrovano a rincorrere (43-50). Sono i 7 punti di fila di Gallinari (15 nel quarto) a scuotere il PalaLeonessa, il sorpasso lo firma Spissu (56-54) a metà parziale ma quando l’Italia prova a scappare (66-60) ci pensa McFadden a svegliare la Georgia, suoi i 3 liberi che valgono il pareggio a fil di sirena.

L’avvio dell’ultimo gela il pubblico di Brescia e la panchina Azzurra, quando Danilo Gallinari è costretto a uscire per un infortunio al ginocchio sinistro: nel momento peggiore dell’Italia, con la Georgia che prova la fuga, è il cuore di Datome a spingerci avanti (82-74). Sembra fatta ma le due magie da 7 metri di McFadden a due minuti dalla fine timbrano l’ennesima parità a quota 82.

A chiudere il conto è la tripla di Fontecchio e poi i liberi di Melli e Tonut: vince l’Italia una partita tutt’altro che facile, un successo pesantissimo in ottica qualificazione!

La squadra osserverà da domani due giorni di riposo per poi ritrovarsi a Milano il 30 agosto e concludere definitivamente la preparazione in vista dell’Europeo. L’esordio è previsto per il 2 settembre contro l’Estonia alle ore 21.00 al Forum. A seguire, le sfide a Grecia (3 settembre), Ucraina (5 settembre), Croazia (6 settembre) e Gran Bretagna (8 settembre).

Il tabellino

Italia-Georgia 91-84 (25-19; 18-19; 23-28;25-18 )

Italia: Spissu* 15 (1/2, 4/6), Mannion 6 (0/1, 2/6), Biligha, Tonut* 7 (1/3, 1/3), Gallinari 17 (5/6, 1/1), Melli* 12 (2/2, 0/1), Fontecchio* 21 (1/4, 4/7), Ricci 4 (0/2, 1/5), Baldasso ne, Polonara* (0/3, 0/3), Pajola ne, Datome 9 (3/6 da 3). All: Pozzecco

Georgia: Andronikashvili (0/2), Mamukelashvili* 8 (4/5, 0/1), Jintcharadze 5 (1/1, 1/2), Burjanadze 3 (1/2 da 3), Tsintsadze* 8 (1/1, 2/4), Shermadini* 12 (4/5), Sanadze 11 (2/3, 2/3), Berishvili ne, Bokolishvili, McFadden* 16 (4/11 da 3), Bekauri 2 (1/1), Bitadze* 19 (5/10, 2/4). All: Zouros

Tiri da due Ita 10/23, Geo 18/28; Tiri da tre Ita 16/38, Geo 12/28, Tiri liberi Ita 23/29, Geo 12/19. Rimbalzi Ita 32 (Fontecchio 8), Geo 31 (Bitadze 13). Assist Ita 24 (Fontecchio 16), Geo 19 (Tsintsadze 11).

Usciti 5 falli: Mamukelashvili a 11” del quarto periodo

Falli tecnici: Pozzecco a 5’ 26” del secondo periodo, Bitadze a 37” del secondo periodo.

Arbitri: Georgios Poursanidis (Grecia), Igor Mitrovski (Macedonia del Nord), Carsten Straube (Germania).

Spettatori: 4.600

(foto@ItalBasket/Ciamillo-Luigi Canu)

