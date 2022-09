EuroBasket 2022, tanto coraggio non basta: l’Italia perde con la Grecia

Milano – Una prova tutto cuore e orgoglio non è sufficiente all’Italia per evitare il primo ko del FIBA EuroBasket 2022: gli Azzurri sono stati sconfitti 85-81 dalla Grecia, che ora è in testa alla classifica del girone C insieme all’Ucraina.

Domani giorno di riposo, lunedì 5 settembre gli Azzurri tornano in campo alle 21.00 per affrontare l’Ucraina (diretta su ELEVEN, Sky Sport Arena e Now), che oggi ha superato l’Estonia (74-73). Nell’altra sfida del girone C netto il successo della Croazia sulla Gran Bretagna (65-86)

Il miglior marcatore oggi è stato Simone Fontecchio (26), al suo career high in Azzurro: in doppia cifra anche Achille Polonara (14, con 10 rimbalzi) e Stefano Tonut (13).

L’analisi di coach Pozzecco: “Congratulazioni a tutti, alla Grecia innanzitutto ma anche a noi: quello di stasera è stato un grande spettacolo. Dobbiamo essere orgogliosi di quanto abbiamo fatto perché non abbiamo mai mollato. Questa partita è veramente un bellissimo spot per la pallacanestro, ovvio che avrei preferito andare al supplementare e vincerla ma sono comunque fiducioso guardando al futuro. So che i tifosi hanno apprezzato lo sforzo dei miei giocatori, come ripeto sempre sono molto orgoglioso di loro e del loro atteggiamento”.

Le parole di Stefano Tonut. “Abbiamo giocato una partita solida, col giusto atteggiamento ma contro una squadra forte come la Grecia non è stato sufficiente. Ci teniamo le tante cose positive che abbiamo fatto e guardiamo avanti, l’Europeo è appena iniziato e noi dobbiamo continuare ad affrontarlo con lo spirito messo in campo stasera”.

Spissu, Tonut, Polonara, Fontecchio, Melli è il quintetto di coach Pozzecco, che non cambia le proprie scelte rispetto all’esordio con l’Estonia. La prima scossa arriva dalle due triple di Dorsey (16-7) ma gli Azzurri non fanno un passo indietro e tornano a contatto con Polonara e il recupero di Fontecchio, dopo la tripla di Mannion (21-17).

Nel secondo quarto la Grecia tocca la doppia cifra di vantaggio allungando sul 37-25, con Giannis Antetokounmpo a salire in cattedra nelle due metà campo e la percentuale dall’arco a premiare gli ellenici (43% dopo 20’) ma l’Italia tiene botta: tripla di Polonara, magia di Fontecchio ed è di nuovo -5 (37-32). All’intervallo lungo si va sul 47-40, con Giannis già avviato verso la doppia doppia (15+7 rimbalzi).

Dopo tre minuti del terzo quarto la tripla di Papanikolau ci ricaccia a -10 (55-45) e sul -14 si accende Fontecchio con due triple che fanno vibrare gli spalti del Forum, perché poi dall’arco colpisce anche Polonara (59-54). Al 9-0 degli Azzurri risponde il 12-2 della Grecia (71-56) e per l’Italia la montagna da scalare sembra ancora più ripida.

La scossa la dà Tonut con i 5 punti consecutivi che tengono in linea di galleggiamento a 5’ dalla fine (76-65), poi la tripla di Spissu e il libero di Datome dimostrano che il cuore di questa squadra è veramente infinito (78-71). A 100 secondi dalla sirena i tre liberi di Fontecchio valgono il -4 (81-77) e poi è ancora Simone a spingerci sul -3 (84-81) con 35” sul cronometro.

L’Italia ha per due volte il tiro del pareggio ma il sogno si infrange sugli errori dall’arco di Fontecchio e Tonut: il lunghissimo applauso del Forum saluta l’uscita dal campo degli Azzurri, straordinari per come sono riusciti a rimanere attaccati a una partita così complicata.

Domani il giorno di riposo, l’Europeo è ancora lungo e con questo coraggio si può andare lontano. (fip.it)

(foto@MarcoBrondi-ItalBasket-Facebook)

