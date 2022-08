Orlando - Prosegue il cammino del campione di karate combat Gabriele Cera all’interno della promotion più importante al mondo di karate full contact. La scorsa notte del 27 agosto a Orlando in Florida, quando in Italia era l’una di notte, il karateka italiano ha vinto contro il canadese Jonathan Broad nella categoria dei pesi ‘welter’. Cera ha combattuto con determinazione mostrando carattere e tecniche perfette. Ha dominato completamente il match.

E’ il secondo match che Gabriele si aggiudica nel Karate Combat KC 35 del 2022 nel peso dei 75 kg (dopo aver vinto all’esordio dell’anno con il francese Alexandre Bourbane) e guidato sempre dal Maestro di arti marziali Luigi Di Francia. E il viaggio ancora non è terminato, in un circuito che vanta oltre 10 milioni di visualizzazioni online. Un' avventura straordinaria per lui e per l’Italia.

Foto 2 di 2



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mola Italia (@mola.italia)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriele Cera (@iamgabrielecera)

Il Faro online - Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.