US Open, Sinner tra luci e ombre all’esordio: “Accade nel tennis, ma ho dato il meglio”

New York – Non è mai facile nel tennis dare il meglio e neanche per Jannik lo è. Ma si avanti mostrando classe e volontà. Sinner vince la partita d’esordio agli Us Open e si aggiudica il secondo turno del torneo. Ci sarà lo statunitense Christopher Eubanks, mai affrontato sinora a il miglior modo di farlo, evidentemente, è sempre quello di impegnarsi e dare il meglio: “Un match difficile con Altmaier. Al quinto set ho alzato il livello ed è andata bene”. Intanto l’azzurro parla ai microfoni di Federtennis.it, commentando la prima gara in competizione.

Il tedesco è stato sconfitto per 5-7, 6-2, 6-1, 3-6, 6-1, in poco più di tre ore e mezza di gioco e Sinner ha mostrato una prestazione segnata da qualche incertezza, con la fiammata di grande qualità nella parte centrale del match. Poi è arrivato un calo improvviso, che l’ha costretto agli straordinari per conquistare la vittoria: “Ho provato a fare il mio meglio negli alti e bassi – sottolinea Jannik – fa parte del tennis anche questo”.

Pensando alla prossima partita, dopo gli allenamenti e un po’ di riposto nella vivissima città di New York, l’azzurro dice: “Conosco meno il mio prossimo avversario, ma sta giocando bene. Proverò a fare del mio meglio per arrivare fino in fondo”.

(foto@Federtennis-Facebook)

