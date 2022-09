Formula Uno, Leclerc: “Vinciamo in Olanda e poi a Monza”

Zandvoort – “Abbiamo qualche idea di quello che è successo a Spa, ma qui in Olanda sarà totalmente diverso”. Charles Leclerc si prepara al prossimo Gran Premio e analizza ciò che è accaduto in Belgio. Si va verso il Gran Premio d’Olanda (a Zandvoort) e il francese prosegue, come riporta SkySport: “Dobbiamo però avere chiara la situazione, perché a Monza potremmo ritrovare una situazione simile a quella del Belgio.

“E’ importante in chiave 2023 – sottolinea il pilota della Ferrari – ma soprattutto per quest’anno tornare vicini a Red Bull e vincere. Partiamo col voler vincere qui a casa di Max, poi a Monza. Dobbiamo chiudere al meglio questa stagione pensando gara per gara”.

(foto@ScuderiaFerrari-Twitter)

