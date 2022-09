Incidente in via Pratica di Mare, in ospedale i test neurologici su Charlotte: ecco come sta

Ardea – Versa in gravissime condizioni Charlotte, la 24enne che si è schiantata contro un palo domenica 4 settembre su via Pratica di Mare (leggi qui). Dopo una prima notizia del decesso, la smentita: è ancora viva, ma la situazione è critica.

Domani, martedì 6 settembre ci saranno nuovi test per confermare o meno la perdita dell’attività cerebrale. La ragazza sarà sottoposta a test neurologici che dureranno fino a 6 ore in terapia intensiva al San Camillo di Roma. La verifica della morte secondo i criteri neurologici prevede infatti un periodo di osservazione di almeno 6 ore durante cui sono ripetuti l’esame neurologico, il test di apnea e l’elettroencefalogramma per almeno 30 minuti.

Si riaccende così una speranza per amici e familiari. Ancora nessuna certezza dunque, Charlotte continua a combattere sul letto di ospedale e con lei anche i medici, che da oltre 24 ore stanno facendo di tutto per salvarle la vita. Prima all’ospedale Sant’Anna di Pomezia e poi al San Camillo di Roma.

C’è ancora una flebile speranza che Charlotte possa tornare a sorridere con i suoi amici, che non smettono di pregare per lei. Sui social decine e decine di messaggi di persone invadono il suo profilo con post di foto e ricordi.

Gli amici più stretti hanno invitato tutti a partecipare a un incontro al locale Altrove a Pomezia questa sera 5 settembre per ricordare Charlotte ed eventualmente anche per pregare insieme.

