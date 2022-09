Fiumicino: a fine settembre parte la demolizione del viadotto dell’aeroporto

Fiumicino – Dopo il sopralluogo del sindaco Esterino Montino e dell’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia sotto il viadotto di via dell’Aeroporto, alle 10.30 di questa mattina è stato riaperto il Corridoio C5 e ripristinata la viabilità in vigore fino a sabato 4 settembre scorso, prima del crollo di alcuni calcinacci (leggi qui). Ad annunciarlo è la stessa Amministrazione comunale, tramite un post sui suoi canali social.

“Anas ha completato ieri sera la messa in sicurezza del viadotto togliendo le parti d’intonaco a rischio caduta e che potevano ancora creare problemi a chi transita sul corridoio sottostante – spiega il sindaco -. Abbiamo quindi ripristinato la segnaletica originaria e riaperto il corridoio C5″.

“Dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco, sabato pomeriggio, l’Amministrazione è intervenuta tempestivamente chiudendo la strada e predisponendo la segnaletica adeguata per garantire un regolare deflusso del traffico – aggiunge Caroccia -. Siamo in stretti contatto con Anas per seguire tutti gli sviluppi dell’imponente intervento che interesserà questo tratto di via dell’Aeroporto”.

“Come anticipato, a fine settembre Anas consegnerà alla ditta incaricata dei lavori l’area di cantiere per l’abbattimento e la ricostruzione del viadotto – prosegue Montino -. Parliamo di un tratto di oltre 650 metri del viadotto, un intervento di circa 40 milioni di euro e che durerà circa due anni. Sarà prima demolita e ricostruita una delle due corsie mantenendo l’altra a doppio senso di marcia e poi toccherà alla seconda corsia. A fine mese presenteremo il piano dell’opera con Anas: è un progetto di grande livello e complesso che è stato affidato a professionisti di altissimo livello. I dettagli saranno illustrati da Anas stessa durante una presentazione che stiamo programmando per fine settembre”. Dunque, dall’allarme lanciato nel 2016 da noi de ilfaroonline.it, sono passati “solo” 8 anni prima di un intervento serio (leggi qui).

“Adesso, per completare la viabilità alternativa, è necessario che la Città Metropolitana consegni al Comune anche il secondo tratto del Corridoio C5 che si raccorderà con Parco Leonardo, agevolando chi è diretto verso Fiera di Roma e senza congestionare così l’autostrada – sottolinea ancora il sindaco -. Città metropolitana però deve anche mantenere in ordine la pista ciclabile, sul tratto già operativo e garantire l’illuminazione. Noi miglioreremo la viabilità intorno a via delle Arti con una nuova rotatoria ed è necessaria, come da accordi con AdR la realizzazione di un’altra rotatoria nella zona della vecchia stazione di Porto che servirà da svincolo“.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link