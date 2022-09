Severini: “Aule alla Frassinetti? Una falsa promessa. E adesso si inizia con i doppi turni…”

Fiumicino – “Era la fine di gennaio quando, dopo le preoccupazioni espresse dalla preside, l’assessore Calicchio e l’attuale candidato sindaco Di Genesio Pagliuca rassicurarono, non senza qualche polemica nei confronti della dirigente scolastica: ‘Confermate le aule di Santa Paola Frassinetti per il Da Vinci’. A una settimana dall’inizio della scuola esce adesso la notizia che quelle aule non ci sono“. A parlare è Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“I genitori infuriati – spiega – mi hanno immediatamente chiamato per vedere cosa è possibile fare, perché la situazione è drammatica.

Come al solito assistiamo alla politica degli annunci, alle false speranze e alle concrete delusioni per i cittadini. Invece di fare polemica contro la preside, forse sarebbe stata opportuna una maggiore conoscenza delle regole per stabilire se uno spazio possa essere o meno adibito ad aula scolastica.

Ora – prosegue – ci ritroviamo con un numero impressionante di iscrizioni e senza una decina di aule promesse. Cosa significa? Doppi turni sicuri, a partire da subito, con possibilità di uscire da scuola ben oltre le 19… Inconcepibile.

Chiedo al Comune – conclude Severini – di non fare il solito rimpallo con Città Metropolitana, di assumersi le proprie responsabilità e di trovare soluzioni immediate”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link