Carenza aule a Fiumicino, Centrodesta e liste civiche: “Stop allo scaricabarile. Urge un consiglio straordinario”

Fiumicino – “La carenza di aule nel nostro Comune (leggi qui) non può trasformarsi nel solito scaricabarile per di più tra enti che hanno lo stesso colore politico. È un problema che va affrontato una volta per tutte, di petto. Ma soprattutto va trovata una soluzione per il presente e il futuro”. Così, in una nota stampa l’opposizione di centrodestra e liste civiche.

“Non si possono ripetere continuamente gli stessi errori – si legge nella nota -. Non si può iniziare l’anno con gli alunni costretti a elemosinare aule e spazi in orari strampalati facendo i turni. Per questo chiediamo, senza alcun ostruzionismo di sorta, un consiglio straordinario nel quale invitare la Città Metropolitana di Roma Capitale, l’ex Provincia di Roma per intenderci, competente in materia scolastica e i dirigenti degli istituti, in particolar modo del Liceo Da Vinci di Maccarese.

In questa sede vanno messe sul piatto non tanto e non solo le criticità, che conosciamo tutti. Ma le soluzioni. Lo dobbiamo ai nostri giovani che rappresentano il domani di questo Paese, non solo a parole. Ma che esempio stiamo dando? Di istituzioni che si riempiono la bocca di bellissime parole e che nei fatti li abbandonano fregandosene?”

