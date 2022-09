Roma-Lido, ripartono i lavori per la stazione di Acilia Sud

Ostia – C’è la luce in fondo al tunnel per la stazione di Acilia Sud. Dopo anni di stop, negli scorsi giorni sono infatti ripresi i lavori per la realizzazione della nuova infrastruttura della Roma-Lido.

Gli interventi – che, assicurano dal Campidoglio, non influiranno sul servizio ferroviario – riguardano soprattutto le pavimentazioni, i percorsi tattili, gli impianti idrici e quelli elevatori.

“Avevamo preso l’impegno di ripartire a settembre (leggi qui) e così è stato – commentano Giovanni Zannola, presidente della commissione Mobilità di Roma Capitale, e Leonardo Di Matteo, che presiede l’omologa commissione nel Municipio X -. In concomitanza sono ripresi anche gli interventi alla stazione di Tor di Valle – annunciano -, dove saranno effettuati interventi che riguardano la copertura della pensilina, gli impianti elevatori e finiture come impermeabilizzazioni, pavimenti, percorsi tattici, intonaci e serramenti”.

Per far sì che i lavori non abbiano ripercussioni sul servizio della Roma-Lido (che da luglio è interamente gestito dalla Regione, leggi qui), spiegano Zannola e Di Matteo, “saranno adottati accorgimenti che consentiranno il mantenimento della circolazione della metro in entrambi i sensi di marcia. Ringraziamo l’assessore regionale Mauro Alessandri, l’amministratore unico di Astral Antonio Mallamo e la presidente Cotral Amalia Colaceci per aver tenuto fede alla tabella di marcia seppur consapevoli della complessità del contesto che stiamo attraversando alla luce del caro energia, del rincaro dei costi dei materiali e spesso della loro difficile reperibilità. Presto – promettono – partiranno anche i lavori di armamento”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link