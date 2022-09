Ciclismo, Ganna punta alla storia: l’azzurro va alla conquista del record dell’ora

Di ritorno dall’Australia, Filippo Ganna ha un appuntamento con la storia. Tenterà di battere il record dell’ora il prossimo 8 ottobre.

Il campione olimpico, mondiale ed europeo di ciclismo aspetta di andare oltre il limite di Dan Bigham in 60 minuti. Il percorso che dovrà correre si snoderà in 55,548 km. Alle 20 nel velodromo svizzero di Grenchen. L’ultimo italiano a provare tale impresa fu Francesco Moser nel 1984.

Intanto Ganna è proprio in Australia, impegnato al Mondiale domenica 18 e alla cronostaffetta mista il 21. La prova in linea anticiperà il tentativo che lo attende.

