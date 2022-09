La danza del destino sportivo: le Donne dell’Italvolley al Mondiale dopo gli Uomini iridati

Stavolta, il cambio si è svolto al contrario. Se per gli Europei dello scorso anno furono le Donne dell’Italvolley a vincere per prime il titolo (leggi qui) e poi gli Uomini di De Giorgi (leggi qui), quest’anno dopo il trionfo ai Mondiali della Nazionale Maschile (leggi qui), quella Femminile si prepara a scrivere la storia come quella dei colleghi prima. E’ la danza dei calendari, come quella dei programmi delle Federazioni Internazionali e per l’Italia sembra anche quella del destino.

I ragazzi di Coach De Giorgi hanno vinto il titolo domenica scorsa contro la Polonia e hanno scritto una pagina indimenticabile dello sport dopo 24 anni. Le ragazze di Coach Mazzanti, sognanti delle immagini dei loro distanti compagni di Nazionale, si raduneranno domani per preparare il Mondiale di Volley che si svolgerà in Olanda e in Polonia dal 25 settembre prossimo.

Lo scorso anno agli Europei l’Italia fece una doppietta straordinaria di Donne prima e Uomini dopo. Stavolta al Mondiale di Pallavolo scendono in campo le Donne, dopo i successi degli Uomini. E i tifosi italiani sognano ancora. Il volley azzurro è cresciuto tantissimo negli ultimi anni e la pallavolo è uno degli sport di base maggiormente praticato. L’oro iridato dei ragazzi fa in modo di dare una grande spinta al movimento e lo faranno anche le donne. Se riusciranno a strappare il trofeo mondiale, un anno dopo il successo continentale. Entrano in campo allora e il cambio porterà emozioni. La storia aspetta sotto rete.

(foto@Fipav)

