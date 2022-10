Mondiali di Apnea, Alessia Zecchini è Regina d’Argento a -109 metri

La medaglia numero 40 l’ha vinta poco fa al suo ennesimo Mondiale svolto. Alessia Zecchini scende a meno 109 metri e si prende la medaglia d’argento al Campionato Mondiale CMAS specialità monopinna. La Regina degli Abissi conquista un alloro preziosissimo che si aggiunge agli sterminati successi in carriera, con molteplici record ottenuti in mare, che conserva nel cuore e in bacheca.

Innamorata del mare e dei suoi abissi, Alessia, romana sorridente e sempre solare è seguita da tantissimi tifosi e appassionati di apnea. In fondo al mare la Zecchini trova la sua ennesima medaglia, quasi fosse una perla nell’oceano. Ma la vera Perla Azzurra è lei.

(foto@essajowher-AlessiaZecchini/Facebook)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.