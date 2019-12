Sciopero Alitalia, solidarietà del Comune di Fiumicino ai lavoratori in protesta

Fiumicino – “Abbiamo voluto portare, insieme al delegato del sindaco al Lavoro Tiziano Patrignani, la nostra solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici Alitalia che oggi stanno scioperando contro la cattiva gestione dell’azienda avuta negli ultimi anni”. Lo dichiara l’assessora al Lavoro del Comune di Fiumicino Anna Maria Anselmi.

“La grande partecipazione allo sciopero – prosegue Anselmi – testimonia di quanto la situazione sia grave e rappresenta la forte preoccupazione che questi lavoratori, moltissimi di Fiumicino, hanno per il proprio futuro e quello delle loro famiglie. Facciamo appello al Governo perché risolva al più presto, e definitivamente, la vicenda Alitalia, ricordando come una delle soluzioni più valide per uscire da questa impasse rimanga il piano di rilancio dell’azienda proposto dal Comune di Fiumicino”.

(Il Faro online)