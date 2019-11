Fiumicino – Di seguito, il comunicato ufficiale diffuso dalla compagnia low cost Norwegian Airlines a seguito della caduta, subito dopo il decollo dall’aeroporto intercontinentale “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, nella zona di Isola Sacra, di frammenti di ventola di uno dei due motori di un Boeing 787 (leggi qui):

“Il volo DY 7115 da Roma Fiumicino (FCO) a Los Angeles (LAX) ha avuto un problema tecnico alcuni minuti dopo il decollo, alle ore 16.27, ora locale di Roma di sabato 10 agosto 2019. L’aeromobile è quindi rientrato presso l’aeroporto di Fiumicino, dove è atterrato in completa sicurezza”.

“Tutti i 298 passeggeri a bordo del volo sono stati trasferiti presso il Terminal di Fiumicino, dove lo staff della compagnia e dell’aeroporto si sono presi cura di loro. A bordo del volo erano impiegati 9 assistenti di cabina e 3 piloti. La sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio è la priorità assoluta per Norwegian. La compagnia sta collaborando con Aeroporti di Roma e le autorità locali preposte per investigare sull’accaduto“.

L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza in Volo ha infatti inviato un investigatore nello scalo romano per chiarire quanto avvenuto (leggi qui). In tutto sono state 25 le auto colpite dai frammenti, 12 le abitazioni (leggi qui). Nel frattempo il Codacons chiede un rimborso per i residenti di Isola Sacra (leggi qui).

