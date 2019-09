Centro per l’Impiego a Fiumicino, l’Acis: “Bene la riapertura ma non dimentichiamo lo Sportello Informagiovani”

Fiumicino – “Condividiamo appieno la mobilitazione dell’Amministrazione Comunale affinché nel territorio venga riaperto il Centro per l’Impiego e ci impegneremo nella raccolta firme che si attiverà a breve per la sua più celere attuazione”. E’ quanto afferma il direttivo dell’Associazione Acis.

“Ci piacerebbe, però, che accanto ai servizi regionali per l’occupazione venga riproposta, come già era presente negli anni passati, la collaborazione e la riapertura dello Sportello Informagiovani, fondato nel 1995 dall’Associazione Acis e riconosciuto dal Ministero dell’Interno per l’assistenza dei ragazzi su tematiche giovanili, formative e occupazionali”.

“Lo Sportello, che ha già lavorato con gli uffici del Centro per l’Impiego di Fiumicino e con il Comune stesso sino al 2017 – proseguono -, garantirebbe assistenza ai giovani in cerca di informazioni primarie su imprenditoria, possibilità lavorative e formative, percorsi di studio e tirocini, scambi culturali, vacanze studio all’estero e assistenza su leggi e tutele occupazionali”.

“L’Associazione per lo svolgere tali servizi ha ottenuto, in passato, l’accreditamento nell’albo informatico del Ministero dell’Interno per le attività di intermediazione fra domanda e offerta lavorativa. Lo Sportello Informagiovani, oggi non più operativo nel Comune di Fiumicino per altre scelte, offrirebbe un’ulteriore opportunità e risposta alle esigenze dei giovani, oggi più che mai, bisognosi di assistenza e tutela nel districato settore dell’occupazione e della formazione”, concludono.

(Il Faro online)