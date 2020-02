Trasporto pubblico a Fiumicino, Magionesi replica a Severini

Fiumicino – “Non ha senso che il consigliere Severini da ore usi i social per attaccare incondizionatamente la Giunta Montino e la maggioranza perché non invitato alla conferenza stampa di presentazione del nuovo Trasporto Pubblico locale”. Lo dichiara la consigliera comunale Paola Magionesi.

“Un conto è, da consigliere di opposizione, criticare le scelte fatte dall’Amministrazione – spiega – su linee, orari, mezzi e presentare proposte e suggerimenti, sempre graditi, per migliorare un servizio che è rivolto a tutta la cittadinanza. Un’altra è appellarsi al mancato rispetto della democrazia, tacciando di arroganza o peggio la maggioranza, solo perché non invitato alla conferenza stampa.

Era appunto la presentazione alla stampa, non un evento pubblico. Le occasioni di confronto e scambio sono altre, ad esempio dentro le Commissioni e il Consiglio comunale. Per di più il piano Tpl è stato presentato la settimana scorsa dall’assessore Calicchio in una congiunta Commissione Trasporti e Capigruppo in modo da dare a tutti, maggioranza e opposizione, tutte le informazioni”.

“Io stessa non ho preso parte all’evento di ieri – conclude Magionesi – ma evidentemente a qualcuno servono delle passerelle, poiché i social non bastano più per far presa sulla gente”.

(Il Faro online)