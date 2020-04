Buoni spesa in X Municipio, l’assessore: “La metà si autoesclude per il reddito”

Ostia – Sono decine le segnalazioni che arrivano alla nostra redazione di famiglie che attendono la consegna dei Buoni pasto da parte del X Municipio e dal Comune di Roma. L’assessore municipale alle Politiche sociali, Germana Paoletti risponde: “Distribuiti già migliaia di ticket rispetto alle domande presentate, metà delle quali sono autoescluse per superamento del reddito previsto”.

“Abbiamo fatto un miracolo a lavorare in tempi così rapidi una tanto grande quantità di domande” si rallegra Germana Paoletti. Va ricordato che il modulo è stato lanciato il 31 marzo (leggi qui) e che il termine ultimo di presentazione della domanda era il 16 aprile.

Nel X Municipio sono state 11.900 le domande presentate per avere accesso ai Buoni spesa. “La metà di queste si sono autoescluse per aver dichiarato il superamento del reddito familiare – chiarisce l’assessore- Ancora un paio di giorni e gli uffici termineranno l’iter di lavorazione”. Nella sostanza tra le domande inviate via email (leggi qui) o consegnati nelle edicole (leggi qui) la metà dei dichiaranti ammette di percepire altre forme di sostegno al reddito erogate da Enti Pubblici oppure ha altri redditi, forma che esclude la consegna dei ticket. “Chi ha dichiarato di percepire la pensione di invalidità civile – specifica Paoletti – verrà contattato dagli uffici per accertare se realmente quello è l’unico reddito familiare”. “In ogni caso – aggiunge – ogni controllo su quanto dichiarato verrà effettuato ex post ovvero dopo la distribuzione. Gli uffici non contattano preliminarmente i richiedenti”.

La consegna manuale dei buoni pasto (quelli sull’app sono stati rilasciati pochi giorni dopo) è iniziata martedì 7 aprile e, stando alle affermazioni del X Municipio, sono migliaia le famiglie già raggiunte. “Soltanto questa mattina – specifica Paoletti – dei 5mila ticket distribuiti dal Comune di Roma, 950 sono andati ad altrettante famiglie del X Municipio”. L’ordine di consegua segue quello cronologico di presentazione della domanda. “Stiamo consegnando quelli delle domande del 10 aprile” chiude Paoletti.

Eppure sono molti i lettori che hanno contattato la nostra redazione per reclamare l’assenza di cenni di vita da parte dell’amministrazione. “Siamo due persone senza reddito: ho fatto richiesta il 9 aprile ma non ho ricevuto nulla” dichiara Caterina (nome di fantasia per tutela della privacy). “Noi siamo in tre e nessuno di noi lavora – aggiunge Antonia – Nessuno dal 9 aprile ci ha dato notizie”. Sempre alla data del 9 aprile risale la richiesta di Carla e del fratello di Giorgia, persone senza lavoro e senza reddito. Anche per loro nessuna notizia buona.