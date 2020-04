Covid-19 free, l’ospedale “G.B. Grassi” torna alla sua piena attività

Ostia – Da domani, lunedì 27 aprile, l’ospedale “G.B. Grassi” non accetterà più ricoveri di covid-19 per tornare alla sua attività ordinaria. Ciò significa che si torneranno a effettuare interventi chirurgici programmati e riprenderà l’intera rete di visite specialistiche ambulatoriali.

Lo ha disposto la Regione Lazio e la Asl Roma 3 ha già avviato tutte le procedure necessarie. Martedì 28 aprile il commissario Giuseppe Quintavalle sarà al “Grassi” per effettuare un sopralluogo e concordare i passaggi connessi al ripristino delle attività con i diversi responsabili dei dipartimenti coinvolti. L’ospedale di Ostia era diventato covid-19 spoke il 2 aprile scorso (leggi qui).

“In relazione all’andamento della curva epidemiologica – scrive l’assessore regionale alla Salute, Alessio D’Amato – si registra una progressiva, seppure lenta, diminuzione dell’impegno di posti letto messi a disposizione dal Sistema Sanitario Regionale della fase III dell’emergenza covid-19. Al fine di garantire una adeguata risposta ai bisogni di salute, secondo modalità organizzative flessibili, per un periodo temporale a breve e medio termine in cui il fabbisogno assistenziale non è, tuttora, definibile o completamente prevedibile, l’Unità di Crisi regionale sta rivedendo l’assetto della rete covid-19 delle strutture ospedaliere”.

Così, il Grassi di Ostia (ma anche San Camillo-Forlanini, Pertini e IDI) “non accetteranno casi confermati covid-19 e svolgeranno il loro ruolo nella rete fino alla dimissione dei pazienti attualmente ricoverati”. Attualmente nel Dipartimento d’Emergenza del “Grassi” sono in totale 11 le persone covid-19 ricoverate, quasi tutte appartenenti alla casa per anziani delle Suore Cappuccine di Acilia (leggi qui) oltre alla paziente arrivata ieri da Villa Carla di Fiumicino (leggi qui).

Sarà dunque necessario attendere le dimissioni delle 11 covid-19 ma, nel frattempo, bisogna procedere alla riorganizzazione dell’attività ordinaria.

E’ bene evidenziare che non essendo stato definitivamente debellato l’incubo coronavirus, la Regione Lazio stabilisce pure che anche al Grassi “dovrà essere garantita, in caso di picco epidemiologico, la possibilità di immediato ripristino della configurazione covid-19 di fase III”.