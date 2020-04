Martina Caironi: “Contenta di tornare in pista. Ringrazio il Ministro per averci compreso”

Roma – “Contenta di poter tornare in pista e recuperare la sensazione della corsa“: così Martina Caironi, oro alle Paralimpiadi di Rio nei 100 metri, in vista della ripresa degli allenamenti il prossimo 4 maggio.

Caironi ringrazia il ministro dello sport Spadafora “che ha saputo cogliere l’esigenza degli atleti in questo momento delicato e a pianificare la ripresa in sicurezza. Ora attendiamo che anche gli atleti non di interesse nazionale possano tornare ai loro allenamenti, in totale sicurezza. Lo sport sarà un mezzo di rinascita dopo questi mesi di clausura“.

(fonte@ansa.it)