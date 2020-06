Novità Biofficina Toscana primavera 2020

Scopriamo insieme i prodotti che sono stati creati da Biofficina Toscana (leggi qui) per la primavera 2020, dal gel igienizzanti mani (leggi qui) alle profumazioni per i capelli (leggi qui), dai detergenti alle profumazioni per gli ambienti (leggi qui).

Lo shampoo Solido

Solido (10,80 euro) è uno shampoo-doccia con finocchio bio toscano, ovvero un detergente contenente tensioattivi di origine vegetale e proteine idrolizzate di amaranto, che a contatto con l’acqua crea una morbida schiuma che svolge una delicata azione sul corpo e sui capelli.

Il detergente

Il Detergente delicato in vetro (15,90 euro) con finocchio bio toscano, svolge una delicata azione lenitiva adatta per il viso, il corpo e l’igiene intima, e lascia una profumo naturale. Questo flacone in vetro può essere riempito dopo il suo utilizzo grazie alla comoda Ecoricarica (18,80 euro) in materiale biobased da un litro.

I profumi per i capelli

Le profumazioni per i capelli (15,30 euro) si vaporizzano sui capelli asciutti, e la loro profumazione fa esaltare quella dei prodotti facenti parte della stessa linea. Le fragranze presenti sono: Atmosfere Golose che è una profumazione al kiwi, Giardino fruttato che è un profumo all’ uva e al melograno,

Universo botanico che ha note fresche e balsamiche, Sentori muschiati con delle note fresche e muschiate

e Orto energizzante che sa di pomodoro e carota. Queste acque profumate non seccano assolutamente i capelli, poiché contengono una componente emolliente che rende la chioma morbida e disciplinata.

Il gel per le mani

Il Gel idroalcolico igienizzante mani da 100ml (6,20 euro) a base di alcool, è arricchito da estratti bio purificanti e glicerina vegetale per garantire un’azione delicata ma ugualmente efficace al profumo di lavanda. Si applica una quantità sufficiente e si massaggia fino a completa asciugatura. Pur essendo stato ideato per le mani, può essere utilizzato all’ occorrenza anche per igienizzare le superfici che tollerano l’alcool per la pulizia, come i piani di lavoro, le scrivanie, le maniglie, gli interruttori, gli smartphone ed i computer. Lo stesso prodotto è disponibile nel formato da 500 ml (16,20 euro).

La candela

La Candela sinergia energizzante (13,30 euro) è una candela naturale aroma-terapica che non produce sostanze tossiche nella combustione, e contiene degli oli essenziali che entrano in contatto con noi attraverso il sistema nervoso, influenzando il nostro stato emotivo.

Le profumazioni per ambienti

I Profumatori Naturali Aromaterapici (15,60 euro ciascuno) sono dei profumatori ideali per ambienti domestici e per i luoghi di lavoro. Sono disponibili diverse fragranze: Sinergia Energizzante arricchito con oli essenziali di limone, arancio, menta, e rosmarino; Sinergia Rilassante contenente oli essenziali di lavanda ed arancio;

Sinergia Purificante con oli essenziali di limone, lavanda ed arancio; e Sinergia Rasserenante Bimbi, dalle note muschiate, ed ideale per ambienti notte e la cameretta.

(Il Faro Online)