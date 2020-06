Infernetto, gli amici di Mattia dipingono la segnaletica sulla strada letale

Infernetto – Sono stati seduti tutto il giorno a piangere Mattia e alla fine hanno reagito al dramma attraverso l’impegno civico: armati di vernice e pennello hanno dipinto la segnaletica cancellata dal tempo e dalla noncuranza dell’amministrazione.

Pesa maledettamente quella morte di un quindicenne uscito con gli amici per festeggiare l’ultimo giorno di scuola. Senza immaginare che sarebbe stato anche il suo ultimo momento di felicità. Gli amici, i compagni di scuola e i conoscenti per tutto il giorno sono stati in pellegrinaggio su quel pezzo di via Francesco Cilea.

Un cumulo di fiori punteggia la zona del terribile impatto con la Peugeot di un 22enne risultato alla guida sotto effetto di un micidiale mix di alcol e droga. Seduti sul ciglio della strada, gli amici hanno passato ore a piangere e ad abbracciarsi, increduli, addolorati, disperati.

Poi la reazione. Alcuni di loro hanno preso vernice e pennello e hanno ridipinto le strisce e i segnali stradali mancanti. Un gesto d’amore ma anche di silenziosa protesta. Un atto d’altruismo per prevenire nuovi drammi ma anche un monito affinché si adottino tutti quegli strumenti perché un fatto del genere non succeda più.

In serata centinaia di persone hanno occupato via Cilea con un sit in silenzioso di commemorazione di Mattia.