Infernetto, dal Municipio arriva il “sì” alle strisce pedonali rialzate in via Cilea

Ostia – “Nel Consiglio sul bilancio del Municipio X è stato approvato stamattina all’unanimità un mio ordine del giorno che chiede di finanziare attraversamenti pedonali rialzati o luminosi in via Cilea, all’Infernetto, dove nell’agosto scorso perse tragicamente la vita uno studente (leggi qui) e che continua ad essere uno dei tanti attraversamenti pericolosi del nostro territorio”. Ad annunciarlo è Andrea Bozzi, capogruppo di Sogno Comune in X Municipio.

“Come associazione ‘Decimo Rinasce’, che ha lavorato a questa e ad altre proposte di cui mi faccio portavoce in aula – spiega Bozzi -, esprimo soddisfazione e spero che quanto prima si possa vedere l’opera realizzata, come richiesto da tempo d’altronde dai comitati locali e dalla famiglia dello stesso ragazzo, per prevenire ulteriori tragedie, soprattutto perché in prossimità di una scuola“.

“In generale – conclude Bozzi – anche sulla segnaletica orizzontale carente di un territorio vasto come il nostro le risorse messe a bilancio dal Campidoglio sono decisamente scarse e drammaticamente insufficienti. Speriamo che un giorno una città come la nostra possa godere di un’autonomia di bilancio capace di andare davvero incontro alle reali esigenze dei cittadini”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio