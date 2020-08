Ardea – Un vasto incendio si è propagato intorno alla mezzanotte di oggi, 20 agosto, in un deposito di pneumatici in via Valle Caia, ad Ardea.

Nell’area rimasta coinvolta sono presenti otto capannoni, di cui sei sono stati completamente distrutti dalle fiamme. Sul luogo sono accorsi i Vigili del Fuoco di Pomezia, otto squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Roma, i carabinieri e la Polizia Locale di Ardea e il 118.

Foto 3 di 4







Notizia in aggiornamento…

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea