Diamo in benvenuto alla nuova Cannabis Seed Oil Mask di FOREO

Ultima nata in casa FOREO (leggi qui) e lanciato nel mercato ad inizio settembre, è la Cannabis Seed Oil Mask, la maschera viso in tessuto utilizzabile con il device UFO 2 (leggi qui), che sfrutta i potenti benefici derivanti dall’ olio di canapa. Si tratta di una maschera lenitiva, antiossidante nonché idratante, le cui proprietà benefiche derivano dalla Cannabis Sativa, una pianta che viene utilizzata in tutto il mondo in diversi settori come la bio-edilizia, il settore tessile, nei super-food, per i combustibili green, e, in questo caso, nel settore beauty.

La Cannabis Seed Oil Mask, che è entrata a far parte della Farm to Face Collection (leggi qui), è composta da 210 mg di olio di canapa ottenuto da semi coltivati in Germania, ed è ricca di principi attivi altamente performanti, che la rendono perfetta nel trattamento delle pelli grasse, arrossate, irritate e tendenti alle impurità poiché aiuta a regolare la produzione di sebo senza ostruire i pori. La maschera contiene inoltre l’estratto di fiore di camomilla ed il magnesio, che svolgono un’azione lenitiva ed anti-infiammante, nonché antiossidante.

Come si utilizza

Utilizzare questa maschera in abbinamento al dispositivo hi-tech UFO 2, è molto semplice: dopo aver collegato il device al cellulare tramite Bluetooth, si accendono l’App FOREO ed UFO 2, e si scansiona il codice a barre presente sul retro della maschera.

Il trattamento inizia attivando la luce a LED verde che aiuta ad uniformare il tono dell’incarnato, mentre le pulsazioni T-Sonic a bassa frequenza preparano la pelle ad assorbire tutti i benefici dell’essenza della maschera. In un secondo momento le pulsazioni T-Sonic aumentano, facendo penetrare la formula lenitiva ed idratante in profondità nella pelle, mentre la luce a LED ciano e la crioterapia svolgono un’azione calmante sulla pelle irritata e ne riducono il rossore. Infine entrano in azione la luce LED blu che lenisce l’incarnato, e la crioterapia che aiuta ad immagazzinare i principi antiossidanti della maschera nella pelle, mentre le pulsazioni T-Sonic si riducono gradualmente svolgendo un delicato massaggio rassodante.

La nuova Cannabis Seed Oil Mask è reperibile sul sito ufficiale di FOREO, www.foreo.com e presso i rivenditori selezionati, al prezzo di 19.99 euro per una confezione contenente 6 maschere viso.

(Il Faro Online)