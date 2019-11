Farm to Face collection by FOREO per UFO e UFO mini.

FOREO (leggi qui) amplia la collezione di maschere in tessuto (leggi qui) da utilizzare con i dispositivi UFO ed UFO mini (leggi qui), con la nuova collezione di maschere viso green, che approda in Sephora Italia con 5 formulazioni cruelty-free, di cui 4 vegan (leggi qui). Le maschere contengono alcuni tra i più pregiati ingredienti naturali provenienti da tutto il mondo, ed il loro tessuto è stato ideato in Hydrocell, un rivoluzionario materiale composto da alghe marine e cellulosa di cotone. Ogni confezione, contenente 6 maschere viso, ha un costo di 19,90 euro, e regala un’esperienza sensoriale unica grazie all’ azione combinata di ingredienti pregiati, crioterapia, termoterapia e pulsazioni T-Sonic regalate dai device (leggi qui).

La Maschera Bulgarian Rose all’ acqua di rose, dall’ azione idratante ed attivata con UFO, aiuta a migliorare l’aspetto della pelle opaca e secca, esaltandone la luminosità e donandole idratazione e freschezza. Grazie alle proprietà idratanti e rivitalizzanti dell’acqua di rose, la pelle viene mantenuta fresca ed idratata, e l’azione emolliente dei semi di jojoba regala una pelle morbida, elastica e nutrita, regolando la produzione di sebo senza ostruire i pori (leggi qui).

La Coconut Oil, dall’ azione nutriente e compatibile con UFO e UFO mini, è perfetta per trattare la pelle disidratata, fornendole idratazione grazie alla presenza dell’olio di cocco indonesiano dal potere emolliente che rende la pelle morbida, levigata e luminosa. Inoltre l’acqua di cocco, ricca di nutrienti come aminoacidi e Vitamina C, tratta la pelle secca e disidratata grazie a elettroliti e proteine essenziali presenti in grandi quantità (leggi qui).

La Manuka Honey, disponibile con UFO e UFO mini, è una maschera anti-age e rivitalizzante formulata con vero miele di Manuka proveniente dalla Nuova Zelanda, che rende la pelle morbida, elastica, idratata, liscia e dall’aspetto più giovane. Grazie alla presenza dell’ allantoina, estratta dalle piante di camomilla, si crea un film idro-lipidico che protegge la pelle e le permette di assorbire al meglio i principi attivi dei prodotti che vi si applicano (leggi qui).

L’Acai Berry, utilizzabile con UFO e UFO mini, è una maschera levigante ed anti-age, ricca di ingredienti antiossidanti come le bacche di Acai del Brasile, che idratano, rimpolpano, rassodano la pelle e ne ripristinano la luminosità. Inoltre il burro di karité, perfetto per la pelle secca e matura, ammorbidisce, leviga la pelle e la aiuta a trattenere l’idratazione a lungo (leggi qui).

La Green Tea, utilizzabile solo con UFO, è una maschera viso purificante ideata per la pelle mista, lenisce, purifica ed equilibra la pelle stressata grazie all’ azione del tè verde giapponese contenente degli antiossidanti che proteggono dalle tossine ambientali. L’estratto vegetale di radice Ulmus Davidiana, ricco di zuccheri, dona un effetto umettante ed idratante, ripristinando il livello di idratazione ottimale (leggi qui).

La nuova Farm to Face Collection è disponibile, assieme ai dispositivi smart mask UFO e UFO mini, presso Sephora Italia, sia online che in store, e anche www.foreo.com/it (leggi qui).

(Il Faro Online)