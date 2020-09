Ostia, De Priamo e Masi: “Sulle piste ciclabili c’è poca chiarezza”

Ostia – “Un progetto di ciclabile sul lungomare già realizzato e uno in itinere, senza che la Commissione competente si sia riunita come richiesto da Fratelli d’Italia e senza fornire la dovuta documentazione ai consiglieri che hanno fatto accesso agli atti. In più le continue segnalazioni di cittadini inviperiti per il traffico continuo, causato dalla nuova situazione, ci pongono seri dubbi sulla validità del progetto relativo alla viabilità”. Lo dichiarano in una nota congiunta il capogruppo di Fratelli d’Italia in Assemblea Capitolina Andrea De Priamo e il consigliere del X Municipio Mariacristina Masi.

“Per questo, non avendo ricevuto risposte decenti, neanche in riferimento al tema della sicurezza e alla durata di questa ‘sperimentazione’, abbiamo deciso di chiedere una Commissione Trasparenza e Garanzia in Campidoglio per esaminare tutte le carte e valutare così se sia necessario inoltrare il tutto in Procura. Chiederemo la presenza del Presidente del Municipio, del Comandante della Polizia Locale del X Gruppo Mare, del Direttore del Municipio e in quella sede pretenderemo di leggere tutte le carte”, concludono.

