Ciclabile Ostia, Bordoni: “La piogga lava via le promesse dei 5 stelle”

Ostia – “Ostia, ciclabile sottomarina. Arriva la piogga che lava via le promesse dei 5 stelle“. Così in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni.

“Parcheggi tolti, mezzi di soccorso ostacolati nel loro passaggio, aumento del traffico, restringimento della carreggiata e disagi per la sosta dei disabili; i residenti del X Municipio hanno dovuto sopportare tutto questo per avere una pista inagibile a fine settembre: i lavori del prolungamento della corsia ciclopedonale sul lungomare di Ostia realizzati con approssimazione e senza alcuna progettualità sono sott’acqua al primo temporale.

Non bastano le idee per le trasformazioni urbane ci vuole comprensione del territorio. Lo ripetiamo, una pista progettata male e realizzata peggio! Avvallamenti, rattoppi improvvisati di bitume e punti dissestati; è già ridotta male a poco più di 20 giorni dalla pedalata inaugurale della sindaca Raggi.

Non siamo contro le ciclabili siamo contro chi non rispetta il territorio e gestisce i denari pubblici in questo modo. Per la ciclabile realizzata durante la mia presidenza del Municipio nel 2005 rivendico un lungomare riqualificato e percorso ciclopedonale ad Ostia con un’opera lineare: passaggi pedonali, punti d’ombra e accesso al mare. Niente di tutto ciò si riscontra per il prolungamento imposto dai 5 stelle che si presenta come una lunga linea asfaltata da Giuliano da San Gallo fino alla Rotonda davanti alla Cristoforo Colombo.

