Fiumicino, Calcaterra: “Termineremo la Liburna. Darà una scossa la turismo”

Fiumicino – “Come capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale accolgo favorevolmente l‘appello lanciato al Comune dal Comitato Promotore SaiFo di completamento del progetto di realizzazione della “Liburna” (leggi qui), un’antica nave romana ad opera dei maestri d’ascia Carmosini, Francesco prima e ora dal figlio Oscar” ha dichiarato Stefano Calcaterra.

“La Liburna è un’opera di straordinaria bellezza e complessità – ha proseguito il capogruppo – che non solo riporta in luce le forme e le dimensioni reali di una vera e propria imbarcazione dell’antica Roma, ma può costituire per il nostro territorio un traino a livello turistico“.

“Ci impegneremo affinché l’Amministrazione comunale possa aiutare i realizzatori a completare l’opera e a promuoverla come merita il nostro territorio” ha concluso Calcaterra.

