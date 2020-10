Staffetta Pink, le atlete di Roma pronte alla sfida: “Pijamose Roma!”

Roma – Si stanno passando il testimone in questi giorni le Pink d’Italia. Il 3 ottobre scorso è partito l’evento di carattere nazionale da Milano. Domenica prossima scenderanno in strada le atlete rosa di Roma. Intanto il messaggio che si vuole diffondere non cambia. Quello della vittoria sul tumore al seno e sulle altre neoplasie femminili, per conquistare ancora una volta la medaglia della vita e quella della sensibilizzazione.

E’ già cominciata allora la Staffetta Pink. Su 14 città italiane e su altrettante staffette locali, le Pink Ambassador di riferimento si stanno passando il testimone della speranza. E’ il mese delle donne, ottobre. In cui si richiama alla prevenzione appunto e ai controlli, per proteggersi dal “drago cattivo”. Lo hanno sconfitto le Pink e nella loro nuova vita, indossano maglietta rosa della grande famiglia femminile vittoriosa e un paio di scarpe da ginnastica, per correre verso il futuro.

Le tappe effettive si concluderanno il 16 ottobre, con la staffetta di Cagliari. La manifestazione ufficiale finirà invece il 18 ottobre con l’ultimo appuntamento che coinciderà con la 5 chilometri della “Pittarosso Pink Paradeche”. Lo annunciavano Alessia Manfredelli e Antonella Garone, allenatrici della squadra di Roma, nella loro intervista rilasciata a Il Faro online, lo scorso 11 settembre (leggi qui). Anche le Pink Roma 2020 si stanno preparando alla corsa, allora e con la grinta delle campionesse: “A Villa Borghese, pijamose Roma!”. Lo gridano abbracciate le une alle altre con alle spalle il suggestivo scenario del Colosseo, in un video diffuso sulla pagina ufficiale Facebook del team rosa.

Correranno nel bellissimo parco cittadino insieme ancora una volta. Perché la squadra delle Donne non molla mai. Perché “niente ferma il rosa, niente ferma le donne”.

(Il Faro online)