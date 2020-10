Fiumicino, le palestre scolastiche riaprono alle associazioni: firmato l’accordo

Fiumicino – L’Amministrazione fa marcia indietro. Dopo la protesta dei giorni scorsi (leggi qui) contro la decisione del sindaco Montino di chiudere le palestre sportive alle associazioni del territorio (leggi qui), il Comune, attraverso un provvedimento, oggi ha dato il via libera alle società del territorio per l’utilizzo delle palestre scolastiche a partire da novembre.

“Abbiamo studiato un provvedimento che permette la ripartenza delle attività sportive svolte dalle società nelle palestre scolastiche”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “Oggi, confortati da quanto previsto dal nuovo Dpcm, insieme al vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca e ai dirigenti competenti, abbiamo incontrato nuovamente i rappresentati delle società ed abbiamo comunicato loro le nostre intenzioni, accolte favorevolmente da tutti”.

“A breve pubblicheremo un avviso per l’uso delle palestre scolastiche – spiega Montino -: di quelle presenti sul territorio, nove saranno di nuovo a disposizione delle società, mentre due (quella di San Giorgio a Maccarese e quella di Passoscuro) saranno destinate alle competizioni. Il criterio usato per la scelta delle strutture è il maggiore isolamento possibile dagli altri ambienti delle scuole“.

“L’avviso consentirà di ricominciare le attività sportive, così come disciplinate dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri – prosegue il sindaco -, già da novembre. Le società si faranno carico, come previsto, dei costi per le operazioni di pulizia e igienizzazione necessarie a garantire la sicurezza degli studenti e del personale delle singole scuole, ma sarà una ditta incaricata dal Comune ad eseguirle. In questo modo avremo la garanzia di standard uguali per tutte le palestre, oltre ad una tariffa calmierata e accessibile”.

“L’avviso sarà pubblicato entro qualche giorno – conclude Montino – in modo che tutti possano accedervi agevolmente”.

