Italcanottaggio, positivi al Covid-19 due azzurri. Nazionale in isolamento fiduciario

Roma – Quarantena fiduciaria per la delegazione azzurra del canottaggio appena tornata dagli Europei di Polonia. Sono stati trovati positivi due atleti della Nazionale al Covid-19 e allora tutto lo staff tecnico, medico e dirigenziale dovrà rispettare il coprifuoco per 10 giorni.

Anche il presidente Abbagnale è a casa in isolamento. Tampone negativo per lui, come per gli altri, ma in attesa di risposte nelle prossime ore. Sono 89 in totale i membri dell’Italcanottaggio in isolamento.

(foto@MimmoPerna)