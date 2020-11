Vandali contro la redazione mobile de Il Faro online, la condanna dell’Ugl

Fiumicino – “Solidarietà alla testata giornalistica il Faro Online colpita da un deprecabile atto vandalico”. L’Ugl Lazio, attraverso il suo segretario Armando Valiani esprime vicinanza ai giornalisti della redazione del sito d’informazione Laziale e condanna il gesto ai danni del camper acquistato da poco proprio per l’attività giornalistica (leggi qui).

“So benissimo cosa vuol dire – sottolinea Valiani – perché esattamente un anno fa anche a me hanno squarciato le gomme dell’auto. La libera informazione resta un baluardo essenziale di un paese democratico che non può essere messo in alcun modo in discussione”

“Il nostro sindacato – conclude il Segretario – difenderà sempre il lavoro in tutte le sue forme e condanna l’atto intimidatorio nei confronti del Faro Online”.

