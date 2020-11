Ostia, il M5S conferma: “Niente bancarelle su piazza dei Ravennati, rivedremo la delibera”

Ostia – “Dopo una lunga discussione in Consiglio sulla delibera che regolamenta l’uso di piazza dei Ravennati, la maggioranza ha deciso di migliorarne alcuni aspetti che potevano dare adito ad incomprensioni”. Così, in una nota, il gruppo del Movimento 5 Stelle del X Municipio.

“Nonostante le premesse specificate al primo punto della delibera di maggioranza che vieta il rilascio di concessioni per qualsiasi forma di commercio su area pubblica, contemplata nella deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 29 del 2018 ss.mm. ii. su entrambe le zone A e B, e nonostante il secondo punto vieti il rilascio di qualsiasi concessione di suolo pubblico permanente contemplata nella deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 91 del 2019 ss.mm. ii., su entrambe le zone A e B, le opposizioni hanno comunque voluto polemizzare su determinati passi della delibera di natura puramente letterale“.

“Come Amministrazione che, a differenza delle precedenti, ha sempre tutelato qualsiasi forma di commercio – tant’è che di recente ha provveduto alla delocalizzazione della bancarella che vendeva vestiti e mutande e ha impedito che il camion bar che vendeva panini e porchetta continuasse la sua attività quasi a ridosso del pontile -, si è deciso quindi di affrontare nella Commissione Decentramento e Regolamenti i punti oggetto dell’incomprensione da parte dell’opposizione, per renderli di maggior comprensibilità”.

“Siamo sempre aperti al dialogo e se questo serve a tranquillizzare anche la cittadinanza su quello che per noi è un punto saldo dei nostri valori, ben venga”, concludono dal M5S.

Bancarelle a piazza dei Ravennati, la nota di Fratelli d’Italia

“Quando l’opposizione è costruttiva si raggiungono risultati importanti per il territorio”, commenta Mariacristina Masi, consigliera di Fratelli d’Italia in X Municipio.

“Il M5S – spiega Masi – ha accolto in Consiglio la proposta della minoranza di ritirare la deliberazione che modifica la Deliberazione 18 del 2003, la quale vieta l’occupazione suolo pubblico al pontile. La possibilità di organizzare eventi a scopo di lucro a piazza dei Ravennati ci preoccupa molto e per questo abbiamo insistito affinché la maggioranza tornasse sui suoi passi, approfondendo di più tutti gli aspetti. È stata convocata una Commissione in cui si discuterà delle modifiche da apportare e porteremo avanti le nostre istanze in modo molto deciso. Le nostre proposte sono costruttive e tese a difendere il bene del territorio, per questo speriamo che il M5S dimostri ancora buon senso su questa importante questione”, conclude.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio