Elezioni Cio, Thomas Bach unico candidato presidenza

Prima dello svolgimento delle Olimpiadi del luglio 2021, il mondo dello sport dovrà confermare il suo Presidente. Confermare. Perchè Thomas Bach è l’unico candidato alla guida del Comitato Olimpico Internazionale.

Le elezioni si svolgeranno il prossimo mese di marzo. Dal 10 al 12 marzo Bach sarà confermato. Sta lavorando alacremente in questi mesi che precedono i Giochi di Tokyo, slittati a causa della pandemia. A stretto contatto con l’Organizzazione Mondiale della Sanità e con il Comitato Organizzatore giapponese, il numero uno dello sport globale studia ipotesi e modi per ospitare al meglio e in sicurezza le delegazioni degli sportivi di tutto il mondo.

A marzo, potrà prolungare il suo mandato cominciato nel 2013.