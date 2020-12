Municipio X, la Lega Giovani: “Servono misure efficaci per tutelare i senzatetto”

Ostia – “E’ bene trovare una sistemazione che sia dignitosa e sicura per chi non ha una casa, dato che l’emergenza non è ancora finita e la vita in strada porta con sé numerosi rischi igienico sanitari. E’ bene, quindi, dialogare con queste persone e il Municipio in primis dovrebbe muoversi in tal senso”. Così in una nota Matteo Sampieri, coordinatore della Lega Giovani Roma Municipio X, Daniele Penzo, vicecoordinatore della Lega Giovani Roma Municipio X, e Alessandra Costantini, esponente della Lega Giovani Roma.

è necessario strutturare un vero e proprio piano di protezione sanitaria che veda le istituzioni locali in prima linea con le dovute competenze del caso". "Dall'ultimo piano freddo () emerge che l'assistenza ai senza tetto verrà delegata completamente ai privati – spiegano -, ma a nostro avviso è necessario strutturare un vero e proprio piano di protezione sanitaria che veda le istituzioni locali in prima linea con le dovute competenze del caso".