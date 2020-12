Vaccino anti Covid-19, Conte rassicura: “Non sarà obbligatorio”

Roma – “Sono per un approccio liberale. Siamo in una condizione di gestire la prova del contagio, non sarà necessario imporre un trattamento sanitario obbligatorio“. Lo dice il premier Giuseppe Conte, rispondendo alla domanda sulla possibilità di introdurre l’obbligatorietà del vaccino. “Cercheremo di favorire la volontarietà“, aggiunge il Premier presentando il nuovo Dpcm di Natale (leggi qui).