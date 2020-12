Vertenza Venchi, De Vecchis: “Un bel regalo di Natale per le famiglie delle dipendenti”

Fiumicino – “Mancano pochi giorni a quello che sarà il Natale più inconsueto di sempre e la notizia del blocco dei trasferimenti delle lavoratrici Venchi dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino (leggi qui) lo considero come un bel regalo da mettere sotto il virtuale albero della solidarietà”. A parlare è William De Vecchis, senatore della Lega.

“Mamme che non saranno costrette a raggiungere posti di lavoro distanti centinaia di chilometri dalle loro case, dai loro figli e dai loro affetti senza per questo dover rinunciare al posto di lavoro come conseguenza. Personalmente – spiega De Vecchis – ho seguito la problematica, per la quale ho presentato delle interrogazioni parlamentari, e il sapere che queste famiglie avranno un Natale più sereno mi riempie di gioia. Nella mia vicinanza alle lavoratrici, ringrazio Comune, Regione, Parlamento e la stessa azienda per la risoluzione della vicenda”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Aeroporto

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino