La zona rossa frena l’Urbi et Orbi: a Natale benedizione papale al chiuso e senza fedeli

Città del Vaticano – L’Italia decretata zona rossa nei giorni festivi del periodo natalizio frena anche i tradizionali riti del Pontefice. Dopo aver anticipato la messa della Notte di due ore (leggi qui) per evitare il coprifuoco, cambia anche la cornice dell’Urbi et Orbi: “In considerazione delle nuove restrizioni adottate per contenere la diffusione della pandemia da Covid-19, come comunicato dalla Prefettura della Casa Pontificia, il prossimo 25 dicembre, Solennità del Natale del Signore, Papa Francesco pronuncerà il Messaggio natalizio e impartirà la benedizione ‘Urbi et Orbi’ nell’Aula delle Benedizioni del Palazzo Apostolico Vaticano”, fa sapere in una nota la Sala Stampa della Santa Sede.

“Nei giorni 26 e 27 dicembre 2020 e 1°, 3 e 6 gennaio 2021, la recita dell’Angelus avverrà nella Biblioteca, precisano ancora da Oltretevere. Anche in questi giorni, infatti, in Italia vi è il divieto di uscire se non per comprovate motivazioni di lavoro o di salute (leggi qui).

