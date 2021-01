Pattinaggio pista lunga: Europei e Mondiali a date ravvicinate

Al via la stagione del pattinaggio pista lunga. La Nazionale Italiana sarà impegnata da questo weekend nella bolla di Heerenveen. Come stabilito dall’ISU, sarà infatti il ghiaccio olandese della Thialf ad ospitare, uno dopo I’altro, i più importanti appuntamenti dell’anno: il via proprio questo fine settimana, nelle giornate del 16 e 17 gennaio, con gli Europei, quindi le due tappe di Coppa del Mondo dal 22 al 24 gennaio e dal 29 al 31 gennaio, e infine i Mondiali in programma dall’11 al 14 febbraio.

Un tour de force per gli azzurri del direttore sportivo Maurizio Marchetto e dell’allenatore sprint Matteo Anesi, allenatisi in questi ultimi mesi all’Ice Rink Pinè di Baselga, in Trentino. Sette gli atleti convocati per il primo appuntamento, quello della rassegna continentale: Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), Linda Rossi (Torollski Center), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Michele Malfatti (Fiamme Gialle) e Mirko Giacomo Nenzi (Fiamme Gialle). Aggregato alla squadra anche Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), il cui lavoro verrà visionato giorno per giorno dallo staff tecnico azzurro così da monitorarne il recupero dall’infortunio in vista dei prossimi eventi.

Gli Europei prevederanno la competizione allround e quella sprint: la prima – a cui prenderanno parte tra gli azzurri Lollobrigida e Rossi al femminile, Giovannini e Malfatti con Betti riserva al maschile – si disputerà sulle distanze dei 500, 1000, 1500, 3000 e 5000 per le donne, mentre 500, 1000, 1500, 5000 e 10.000 per gli uomini. La seconda prevede invece due manche sia sui 500 che sui 1000 metri e vedrà al via il nostro Bosa con Nenzi riserva.

“Da ottobre non abbiamo potuto viaggiare all’estero e la nostra scelta è stata di lavorare in Italia, all’Ice Rink Pinè di Baselga, nel rispetto di tutte le norme sanitarie e di sicurezza – spiega Maurizio Marchetto -. In confronto con altre nazioni non abbiamo potuto disputare competizioni ma soltanto Test Race domestici che, insieme agli allenamenti quotidiani, ci hanno comunue dato indicazioni importante nelle scelte di convocazione. Purtroppo sia Bonazza che Tumolero sono alle prese con problemi fisici che non consentono loro di presentarsi in forma agli Europei e pertanto la rosa dei papabili si è ristretta. Portiamo in Olanda una squadra di valore anche se non abbiamo avuto ancora riscontri da manifestazioni internazionali e la concorrenza è davvero agguerrita. Daremo ad ogni modo il massimo per farci trovare pronti”.

Questo il programma di gare

Sabato 16 gennaio

Ore 11.30 – 500 metri donne – Allround

Ore 11.58 – 500 metri uomini – Allround

Ore 12.37 – 3000 metri donne – Allround

Ore 14.39 – 5000 metri uomini – Allround

Ore 15.35 – 500 metri donne – Sprint

Ore 15.58 – 500 metri uomini – Sprint

Ore 16.37 – 1000 metri donne – Sprint

Ore 17.11 – 1000 metri uomini – Sprint

Domenica 17 gennaio

Ore 11.30 – 1500 metri donne – Allround

Ore 12.16- 1500 metri uomini – Allround

Ore 13.05 – 5000 metri donne – Allround

Ore 13.55 – 10.000 metri uomini – Allround

Ore 15.29 – 500 metri donne – Sprint

Ore 15.52 – 500 metri uomini – Sprint

Ore 16.31 – 1000 metri donne – Sprint

Ore 17.05 – 1000 metri uomini – Sprint

(coni.it)