Dominik Paris terzo in discesa, in attesa del Mondiale: “A tutta, per un altro grande successo”

Garmisch – Dopo la cancellazione della prima prova e la salatura della Kandahar di questa mattina è andata in scena l’unica prova cronometrata della discesa di Garmisch. In evidenza si è messo l’austrico Max Franz, che ha stacato il miglior tempo in 1’34″98, davanti al tedesco Josef Ferstl staccato di 29 centesimi. Poi però arriva l’Italia e arriva con i suoi grossi calibri. Dominik Paris fa il terzo tempo con 63 centesimi di distacco da Franz pur avendo rallentato nella parte finale del tracciato. Al quarto posto c’è Christof Innerhofer, tornato ad un ottimo livello di forma dopo le gare di Kitzbuehel, e oggi quarto a 81 da Franz.

Il sesto tempo è un buon segnale mandato da Emanuele Buzzi, che lascia sul terreno 1″33 in più rispetto a Franz, ma torna a sentire aria di alta classifica. Non troppo staccato neanche Matteo Marsaglia che perde +1″93 dall’austriaco che vale il 15/o posto. Florian Schieder chiude al 40/o posto con 2″86 di ritardo dal migliore, mentre Riccardo Tonetti è 45/o.

Pietro Zazzi chiude con il 60/o tempo, davanti a Nicolò Molteni 65/o e a Guglielmo Bosca 66/o. Per preservare al meglio la pista gli organizzatori hanno deciso di invertire il programma di gare, quindi per venerdì è in programma la discesa con partenza alle 11.30 e diretta su Rai Sport ed Eurosport. Sabato andrà invece in scena il superG.

Dominik Paris: “Spero che domani sarà una bella pista e che possano lavorare bene sulla linea e si possa sfruttare tutto il tracciato. Oggi le condizioni erano abbastanza buone, hanno messo sale e acqua perché la neve è morta. Con i primi numeri si riusciva ancora a sciare abbastanza. E’ una pista tosta, difficile, è buia e sbatte molto. Io ho provato a sciare già a buon ritmo, perché con una prova sola bisognava già trovare la migliore linea e mi sembra che sia andata abbastanza bene. Ora bisogna ancora vedere un po’ le analisi e cercare di migliorare qualche passaggio. Poi domani a tutta di nuovo“.

Christof Innerhofer: “Bella pista, un po’ mossa. Hanno buttato un po’ di sale, fa un po’ calduccio ma sono condizioni buone per me. Ho fatto una buona prova e avuto buone sensazioni; sento che sono più carico dopo il week-end di Kitzbuehel, sento che scio meglio. Sono tranquillo, ho buon feeling e domani bisogna solo attaccare“.

Ordine d’arrivo prova cronometrata DH maschile Garmisch-Partenkirchen

Max Franz AUT 1’34″98 Josef Ferstl GER +0″29 Dominik Paris ITA +0″63 Christof Innerhofer ITA +0″81 Matthias Mayer AUT +1″14 Emanuele Buzzi ITA +1″33

(fisi.org)