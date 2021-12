Re Paris torna a vincere nello sci: è primo in Coppa del Mondo

Devastante. Solo così si può definire Dominik Paris, issatosi sul gradino più alto del podio nella discesa maschile di Coppa del Mondo a Bormio.

Il re della Stelvio ha mantenuto fede al suo soprannome, imponendo il settimo sigillo in carriera – sesto nelle ultime otto edizioni in discesa più uno in superg – su questa pista. Una vittoria d’autorità quella del carabiniere della Val d’Ultimo, la 20esima nella Coppa del Mondo, che ha consegnato alla storia il 32enne, capace di regolare tutti gli avversari su una delle piste più belle e difficili dell’intero circuito. L’altoatesino ha messo in scena la discesa perfetta, grazie ad una sciata sicura azzeccando tutte le coordinate d’ingresso sui salti e facendo la differenza sulla Carcentina.

Alle sue spalle, primo degli umani, il leader della classifica generale lo svizzero Marco Odermatt – nonostante una gara sontuosa-, ha dovuto cedere il passo con 24 centesimi di ritardo. In terza posizione ha confermato il buon momento di forma, dopo il podio in Val Gardena, l’altro elvetico Niels Hintermann, a 80 centesimi dal vincitore.

Soddisfazione in casa Italia anche per il decimo posto di Matteo Marsaglia. Il 36enne appartenente al Centro Sportivo Esercito ha disputato un’ottima prova, scendendo col pettorale numero 26, terminando a 1”33 dal compagno di squadra. Finisce in top venti anche Mattia Casse, diciassettesimo a 1”94. Ventinovesimo posto per Pietro Zazzi, ultimo a scendere in pista, ancora convincente dopo le ottime discese in prova. Trentaquattresima posizione per Guglielmo Bosca, seguito da Christof Innerhofer 38esimo.

Grazie ai 100 punti guadagnati Paris vola al primo posto nella classifica di specialità, in risalita di tre posizioni, con 227 punti seguito dall’austriaco Matthias Mayer a 224 e da Hintermann con 178 punti. Invariate le prime tre posizioni nella classifica generale che vede sempre al comando Odermatt (713 punti), secondo Mayer (434 punti) e terzo Aleksander Aamodt Kilde (374 punti).

Il programma gare nella tappa di Bormio continuerà mercoledì 29 e giovedì 30 dicembre, con due supergiganti in programma dalle ore 11.30 in diretta su Rai 2, Raisport ed Eurosport.

Dominik Paris: “Mi trovo benissimo qui, non so perché ma mi trovo benissimo. Non penso di aver fatto la differenza sulla Carcentina, ma avevo visto in prova che non avevo sciato un granché e avrei dovuto sicuramente migliorare. Oggi, con più aggressività è venuto tutto più facile e son riuscito a mantenere velocità. Spero domani di essere ancora in grande forma, mentre dopodomani sarà più difficile. Vediamo come sarà il tracciato, cercheremo di andare a tutto e fare il massimo. Essere al primo posto è sempre bello, oggi ho preso dei rischi ma ha pagato, come ad esempio sulla Carcentina. Ho dato sicuramente il meglio ed è andata bene, so come muovermi in pista ma non è mai facile. Il nostro set up funziona bene: è troppo bello combattere su questa pista. “. (fisi.org)

(foto@fisi.org)

