Pechino 2022, Dominik Paris sesto in discesa libera: vince Feuz

Pechino – Lo svizzero Beat Feuz ha vinto la medaglia d’oro nella discesa libera ai Giochi olimpici di Pechino 2022.

Completano il podio il francese Johan Clarey, medaglia d’argento a 41 anni e l’austriaco Matthias Mayer.

Delusione per l’Italia che si deve accontentare del sesto posto di Dominik Paris e del 15esimo di Matteo Marsaglia mentre Christof Innerhofer, primo a scendere, ha chiuso la gara poco dopo il via per aver saltato una porta. (Ansa).

(foto@fisi.org)

