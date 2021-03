Snowboard, Fischnaller vince la Coppa di gigante: “Ho dato ‘full gas’ per entrare nella storia”

Rogla – Rogla porta bene a Roland Fischnaller. Dopo l’argento iridato (leggi qui), oggi è arrivata per il 40enne portacolori dell’Esercito, anche la Coppa di gigante, grazie al nono posto finale che gli porta in dote 29 punti e lo fa salire a quota 215, un punto in più del russo Igor Sluev e due in più dell’austriaco Benjamin Karl. Per “Fisch” si tratta della seconda Coppa di gigante, dopo quella dello scorso anno, cui vanno aggiunte le Coppe di slalom del 2013, 2016 e 2018 e la Coppa di parallelo del 2020, per un palmarès sempre più ricco.

Nella gara odierna, il migliore azzurro è stato Edwin Coratti, quarto, davanti ad Aaron March, quinto, a Fischnaller, nono, e a Felicetti decimo. La vittoria è andata allo sloveno Zan Kosir, davanti al russo Andrey Sobolev e al polacco Oskar Kwiatkowski.

La gara femminile è stata vinta dalla tedesca Ramona Hofmeister, davanti alla 17enne russa Sofia Nadyrshina e all’elvetica Julie Zogg. Lucia Dalmasso è 18esima e Nadya Ochner 22esima.

Ora occhi puntati sulle gare finali di Berchtesgaden, del 20 e 21 marzo, dove Aaron March potrà giocare le sue carte per la vittoria della Coppa di parallelo. L’azzurro guida la classifica con 324 punti, contro i 322 del russo Dmitry Loginov e i 311 dello sloveno Zan Kosir.

“La fortuna è stata dalla mia parte e mi ha aiutato a vincere per un punto – dice Fischnaller a margine della gara – forse non si può dire che vincere per un punto decreti il più forte, ma forse anche il più fortunato. Però, in passato io ho perso molte Coppe generali per uno, due o tre punti, quindi credo di meritarmi questa Coppa, grazie alla mia squadra e ai miei sponsor che mi sopportano da anni. Tra poco ne faccio 41. Il livello, nel maschile, è così alto che devi andare ad ogni gara “full gas” altrimenti non ce la fai. Chiaro che ci vuole anche un po’ di fortuna e questa volta io sono molto contento”.

