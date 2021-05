Europei, Federica Pellegrini di cuore nei 200 stile: “Felice dell’argento, ho dato tutto”

Budapest – Una medaglia di fatica, ma vinta con tutto il cuore. E’ mancato davvero poco all’ottavo oro europeo in carriera nei 200 stile libero, ma Federica Pellegrini è ugualmente felicissima del suo alloro continentale.

Ha nuotato con tenacia a Budapest negli Europei di nuoto in corso, con quella rabbia agonistica conosciuta e a cui guarda la vita, quando subentra un ostacolo insormontabile. E’ lei a mettere la quinta poi nella quarta vasca di specialità in finale. Ha emozionato la sua progressione sulla prima arrivata. Dietro come uno squalo ha minacciato un oro che poi non è riuscita a conquistare. Ma in una settimana piena di impegni e di gare, ‘lo squalo azzurro’ ha trovato il sorriso di una sirena al tocco della piastra, registrando il tempo di 1:56.29: “Mamma sono viva, non ti preoccupare!”. Federica esordisce in questo modo davanti ai microfoni di Raisport. Ride e scherza. E’ serena con se stessa. Ha dato tutto in vasca. La Divina non delude comunque. Ed è molto felice del secondo posto, mentre riceve i complimenti dal suo coach Giunta in diretta nazionale: “Ho dato tutto, sono contenta”.

(foto@Andrea Staccioli / Inside – DBM)

