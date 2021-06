Roland Garros, semifinale da alta nobiltà: Nadal vs Djokovic

Parigi – Si sono battuti a Roma per vincere gli Internazionali d’Italia. Che poi sono andati a Rafael Nadal. E adesso si ritrovano ancora a giocare l’uno di fronte all’altro in uno dei tornei che maggiormente hanno vinto e in cui sono diventati leggende. Nadal e Djokovic scenderanno in campo alle 17,30 di oggi per contendersi la finale al Roland Garros.

Una sfida che si rinnova e che vede due veterani, campionissimi del tennis, ancora in grande spolvero e pronti a dire la propria. Nonostante i match affrontati con la Nex Gen, tra cui anche i tennisti italiani Musetti e Sinner (in terra di Francia), sono ancora loro i campioni da battere. Per 13 volte Rafael ha vinto la competizione sulla terra rossa di Parigi, Nole lo ha fatto invece per una sola volta e nel 2016. Nadal ha più punti allora in base alla statistica, rispetto al primo tennista al mondo.

E’ la partita numero nove tra i due dei del tennis mondiale. Nel 2015 Nole riuscì a battere Rafa. Quest’ultimo va a caccia della vittoria numero 21 in uno Slam, mentre Djokovic vorrebbe replicare il successo del 2016 e aggiudicarsi il 19esimo Slam. La strada è ancora lunga però per i due.

Intanto si incontrano per conquistarsela una finale, che sarà storica sulla carta e in base ai numeri. Per entrambi. Stefanos Tsitispas o il tedesco Alexander Zverev. Uno di questi uno dei loro avversari.

Una finale tutta da assegnare, per vedere trionfare domenica prossima il campione del Roland Garros numero 151. Numeri, storia e bellezza del tennis. Oggi in campo intanto in semifinale, i due dei Nole e Rafa.

(foto@FacebookRolandGarros)

